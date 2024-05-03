В Пскове бывшего чиновника заподозрили в получении взятки массажным креслом

Бывший замглавы администрации Пскова заподозрен в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили 3 мая в Следственном управлении СК по региону. Как уточнили в ведомстве, речь идет о получении экс-чиновником массажного кресла стоимостью около 400 тысяч рублей.

По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года 37-летний предприниматель передал госслужащему кресло "за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам".

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника объединено с ранее возбужденным против него делом о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В рамках последнего экс-госслужащий был ранее помещен под стражу.

Также следствие возбудило уголовное дело о даче крупной взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ) в отношении бизнесмена. Сам он задержан, вопрос о назначении ему меры пресечения решается.

В конце апреля стало известно о том, что замглавы администрации Пскова Александр Грацкий написал заявление об отставке по собственному желанию. Экс-чиновник находится в СИЗО по делу о получении взятки в виде автомобиля стоимостью более пяти миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру