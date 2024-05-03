Глава Совета МО войдет в состав комиссии по оценке качества аккаунтов во "ВКонтакте"

Представитель местного самоуправления войдет в состав комиссии по формированию рейтинга органов госвласти и муниципалов по качеству ведения пабликов во "ВКонтакте", сообщил 3 мая глава МО № 72 Павел Швец. Информацию об этом он почерпнул из ответа комитета по печати и взаимодействию со СМИ на свой запрос.

Копию документа Швец выложил в своем Telegram-канале. В представленном тексте говорится, что место в комиссии предоставят главе Совета муниципальных образований Петербурга, депутату Заксобрания Всеволоду Беликову.

"На основании обращения председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Беликова В. Ф. <...> принято решение расширить состав комиссии и включить его кандидатуру", — гласит ответ замглавы комитета Марины Мерцаловой.

На прошлой неделе Швец направил письмо главе комитета Владимиру Рябоволу с просьбой включить в состав комиссии представителя муниципального сообщества. До этого стало известно о формировании специального органа для оценки качества ведения пабликов госвласти, муниципалов и подведомственных учреждений во "ВКонтакте". Главой комиссии должен стать вице-губернатор Борис Пиотровский.

Фото: ЗАКС.Ру