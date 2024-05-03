Военный суд продлил арест Беркович* и Петрийчук** почти на полгода

Второй Западный окружной военный суд продлил срок содержания под арестом режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук** почти на полгода, сообщил 3 мая ТАСС. Согласно вынесенному решению, они останутся в СИЗО до 22 октября.

"Суд постановил ходатайство гособвинения удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Беркович* и Петрийчук** до 22 октября", — рассказали информагентству в пресс-службе суда.

Деятельниц культуры преследуют по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за пьесы "Финист Ясный Сокол", рассказывающей о вышедших замуж за исламистов россиянках. Разбирательство тянется с мая прошлого года. Накануне Мосгорсуд признал законным продление им ареста в начале апреля.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы