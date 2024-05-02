Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук**

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей театрального режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук**, сообщили 2 мая в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Решение касается постановления Замоскворецкого суда Москвы, вынесенного 8 апреля.

"Евгения Беркович* и Светлана Петрийчук** остаются под стражей", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Уголовное дело в отношении Беркович* и Петрийчук** возбуждено по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Причиной для него послужила постановка пьесы "Финист Ясный Сокол", посвященной судьбе россиянок, вышедших замуж за радикальных исламистов.

Ранее стало известно, что московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении театральных деятельниц и передала его во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Перед этим Росфинмониторинг внес обеих фигуранток дела в список террористов и экстремистов.

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы