В Архангельске скончался экоактивист Древарх Просветленный

Ушел из жизни архангельский экоактивист Андрей Христофоров, более известный как Древарх Просветленный, говорится в сообщении на его странице во "ВКонтакте". О причинах смерти ничего не сообщается.

"Сегодня, 3 мая, скончался Андрей Валентинович Христофоров — Древарх. Помолитесь за новопреставленного раба Божьего Андрея!" — говорится в посте, размещенном на странице Христофорова в пятницу утром.

Авторы сообщения уточнили, что предоставят информацию о дате и месте прощания в понедельник, 6 мая.

По информации портала 29.RU, ранее Христофоров перенес несколько операций. На прошлой неделе, 25 апреля, он был госпитализирован в связи с обострением цирроза печени.

Христофоров известен в том числе как один из участников экологических протестов на станции Шиес. В 2019 году на него возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за стычки с полицией при задержании за использование стоп-крана в поезде, двигавшемся в Шиес. В январе 2022 года суд приговорил его к году ограничения свободы.

Фото: Андрей Христофоров / "ВКонтакте"