Перечень нежелательных организаций удлинился на одну позицию

Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных организаций "Комитет ингушской независимости"*, следует из данных на сайте ведомства. Решение Генпрокуратуры об этом датировано 11 апреля.
Сама организация создана в Турции представителями ингушской диаспоры.
В минувшем январе Минюст внес "Комитет ингушской независимости"* в реестр иностранных агентов. Причиной этого в министерстве назвали призывы со стороны организации к нарушению территориальной целостности России и распространение недостоверных сведений о стране.
*Минюст внес "Комитет ингушской независимости" в реестр нежелательных организаций и в единый реестр иноагентов