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Новости 17:59

Перечень нежелательных организаций удлинился на одну позицию

фото ЗакС политика Перечень нежелательных организаций удлинился на одну позицию

Министерство юстиции внесло в перечень нежелательных организаций "Комитет ингушской независимости"*, следует из данных на сайте ведомства. Решение Генпрокуратуры об этом датировано 11 апреля.

Сама организация создана в Турции представителями ингушской диаспоры.

В минувшем январе Минюст внес "Комитет ингушской независимости"* в реестр иностранных агентов. Причиной этого в министерстве назвали призывы со стороны организации к нарушению территориальной целостности России и распространение недостоверных сведений о стране.

*Минюст внес "Комитет ингушской независимости" в реестр нежелательных организаций и в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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