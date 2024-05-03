Правительство до конца лета ограничило экспорт сахара

Российское правительство временно ограничило экспорт сахара, говорится в сообщении пресс-службы кабмина от 3 мая. Постановление будет действовать до конца лета.

Документ устанавливает запрет на вывоз из страны тростникового и свекловичного сахара, а вместе с ними и химически чистой сахарозы. Предполагается, что подобная мера благотворно скажется на ситуации на внутреннем рынке.

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", — уточнили в кабмине.

В то же время введенный запрет нельзя признать полным, поскольку он предусматривает ряд исключений для входящих в ЕАЭС стран. Так, допускаются поставки в Казахстан в объеме 120 тысяч тонн, в Киргизию — на уровне 28,5 тысяч тонн, в Армению и Белоруссию — на уровне 28 и пяти тысяч тонн соответственно.

О возможности введения ограничений на экспорт сахара стало известно месяцем ранее.

Фото: Правительство России / Telegram