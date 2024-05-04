Автобусы Петербург – Таллин будут ездить через Псков с 15 мая

Автобусы из Петербурга в Таллин начнут ходить через Псков к пограничному переходу Лухамаа (Шумилкино), об этом 3 мая сообщила компания-перевозчик Ecolines на своей странице во "ВКонтакте".

Таким образом, пересечение границы не будет осуществляться пешком, как было с переходом через погранпереход Нарва (Ивангород), из-за того, что там ограничен проезд в рамках ремонта. При этом длительность поездки увеличится.

Рейсы через Псков начнут курсировать с 15 мая 2024 года каждый день в 21:00. Прибытие в пункт назначения предположительно – 08:05.

Напомним, что в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ) назвали информацию о том, что на границе России с Эстонией суточные очереди, ложной.

Фото: unsplash.com