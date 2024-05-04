МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского

Российские правоохранительные органы объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, об этом 4 мая информация появилась в базе МВД Росссии.

В карточке указаны его имя, дата рождения, национальность, место рождения и пол. Также указано, что розыск объявлен из-за статьи УК РФ, однако какой конкретно неизвестно.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении президента Украины не сообщалось.

Напомним, что пресс-секретарь американской корпорации Meta* Энди Стоун** заочно получил от Второго Западного окружного военного суда в Москве шесть лет лишения свободы.

*Компания Meta Platforms Inc. по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

**Росфинмониторинг внес Энди Стоуна в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру