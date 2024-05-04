Осенью 2024 года военные пенсии повысят на 4,5%

В Государственной думе анонсировали повышение военных пенсий осенью 2024 года, об этом 4 мая пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова члена комитета парламента по труду Светланы Бессараб.

Военные пенсии проиндексируют с 1 октября. Также депутат отметила, что на данный момент средняя военная пенсия составляет 41 тысячу рублей. Предварительно, пенсии увеличат на 4,5%.

Также в парламенте напомнили, что в октябре 2023 года военные пенсии уже были увеличены на 19,5%.

Напомним, что Городской информационно-расчетный центр перевел на счета петербуржцев единовременные выплаты ко Дню Победы.

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