Бастрыкин потребовал доклад о перепланировке в доме Розенштейна на Большом проспекте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверки информации о незаконной перепланировке в коммунальной квартире в доме Розенштейна в Петербурге, об этом 4 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК, несколько лет назад в семикомнатной коммуналке снесли несущие перегородки и арки, которые имели архитектурную ценность. При этом снос не был согласован с администрацией Петроградского района Петербурга.

Также следователи рассказали, что это привело к тому, что перекрытие в другом помещении просело аж на семь сантиметров, что создает угрозу обрушения, на стенах здания появились трещины.

Кроме всего этого, продажа квартир-студий в этом доме происходит по мошеннической схеме.

Сейчас проверка информации по дому находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ