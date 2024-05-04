ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:53

Бастрыкин потребовал доклад о перепланировке в доме Розенштейна на Большом проспекте

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал доклад о перепланировке в доме Розенштейна на Большом проспекте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах проверки информации о незаконной перепланировке в коммунальной квартире в доме Розенштейна в Петербурге, об этом 4 мая сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК, несколько лет назад в семикомнатной коммуналке снесли несущие перегородки и арки, которые имели архитектурную ценность. При этом снос не был согласован с администрацией Петроградского района Петербурга.

Также следователи рассказали, что это привело к тому, что перекрытие в другом помещении просело аж на семь сантиметров, что создает угрозу обрушения, на стенах здания появились трещины.

Кроме всего этого, продажа квартир-студий в этом доме происходит по мошеннической схеме. 

Сейчас проверка информации по дому находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама