В ночном пожаре у "Петроградской" пострадали три женщины

Минувшей ночью на Петроградской стороне загорелся жилой дом по адресу улица Льва Толстого, 5, о чем сообщил петербургский главк МЧС.

С огнем, охватившим пятикомнатную коммунальную квартиру, боролись более трех часов. В тушении участвовали три пожарных машины и 15 человек.

В происшествии пострадали три жительницы, которым потребовалась госпитализация.

Примечательно, что жители соседнего дома (улица Льва Толстого, 7) минувшей зимой жаловались на проблемы коммунального характера. К их недовольству прислушался глава СК Александр Бастрыкин.

Фото: ЗАКС.Ру