В ночном пожаре у "Петроградской" пострадали три женщины

Минувшей ночью на Петроградской стороне загорелся жилой дом по адресу улица Льва Толстого, 5, о чем сообщил петербургский главк МЧС.
С огнем, охватившим пятикомнатную коммунальную квартиру, боролись более трех часов. В тушении участвовали три пожарных машины и 15 человек.
В происшествии пострадали три жительницы, которым потребовалась госпитализация.
Примечательно, что жители соседнего дома (улица Льва Толстого, 7) минувшей зимой жаловались на проблемы коммунального характера. К их недовольству прислушался глава СК Александр Бастрыкин.