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Новости 14:14

Бастрыкин велел завести дело из-за нападения на старшеклассника в саду Сан-Галли

фото ЗакС политика Бастрыкин велел завести дело из-за нападения на старшеклассника в саду Сан-Галли

Очередное происшествие с участием несовершеннолетнего в Петербурге стало предметом внимания для главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет об эпизоде, случившемся в пятницу. В этот день толпа подростков напала на 17-летнего горожанина, после чего ему понадобилась помощь врачей.

В связи с инцидентом была начата процессуальная проверка, однако Бастрыкину этого показалось недостаточно: он потребовал от коллег возбудить уголовное дело.

По всей видимости, имеется в виду эксцесс в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, где столкновения молодых людей случаются регулярно. Из новости "Фонтанки" известно, что пострадавший учится в старшем классе частной школы. При этом издание накануне написало, что уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК) уже возбуждено.

фото: пресс-служба СК


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