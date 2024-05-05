Зюганов порассуждал о заповедях Иисуса

Бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поздравил соотечественников с праздником Пасхи и подтвердил свой давний тезис о том, что моральный кодекс строителя коммунизма совпадает с заповедями Иисуса Христа. Оба свода правил, по его мнению, представляют собой высшие достижения человеческого духа.

"Фактически мы воспроизвели Заповеди полностью. Ну, а если вы откроете Библию и прочитаете послание апостола Павла к Фессалоникийцам, вы там увидите главный лозунг коммунизма – кто не работает, тот… и не ешь. Изменили мы немножко одно слово", - заявил он в интервью "Комсомольской правде".

За этим последовало многословное рассуждение, касающееся канонической биографии Христа. На вопрос, перекрестился ли он, лидер коммунистов ответил словами "я давно перекрестился". Праздник Пасхи для Зюганова важен настолько, что он видит массу поводов "как следует отметить" 5 мая.

В Петербурге пасхальная ночь ознаменовалась визитом губернатора и спикера ЗакСа в Казанский собор.

Фото: ЗАКС.Ру