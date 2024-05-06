Правоохранители провели обыск у журналистки Кеворковой по делу об оправдании терроризма

В Москве правоохранительные органы проводят обыск в квартире журналистски Надежды Кеворковой, об этом 6 мая пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, следователи и спецподразделение МВД пришли с обыском в квартиру журналистски утром. Она открыла им дверь сама. Кроме этого, отмечено, что женщина проходит по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Речь идет о постах в ее Telegram-канале.

Надежда Кеворкова всю свою журналистскую деятельность посвятила вопросам Ближнего Востока.

Напомним, что в середине апреля обыск проходил у петербургской журналистски издания "Фонтанка.ру" Ксении Клочковой.

Фото: ЗАКС.Ру