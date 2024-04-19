Обыск у журналистки Клочковой продлился три часа

Фото СЖ СПб и ЛО

Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурге отреагировали на утренний визит силовиков домой к журналистке Ксении Клочковой. Поводом для обыска стало уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента в отношении ее бывшего коллеги. Клочкова проходит по делу в качестве свидетеля.

Обыск в квартире журналистки издания "Фонтанка" и сооснователя канала "Ротонда" Ксении Клочковой длился около трех часов. Она проходит свидетелем по уголовному делу в отношении экс-журналиста "Фонтанки" Андрея Захарова* о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 330.2 УК). Об этом рассказали в Telegram-канале "Ротонда". У Клочковой изъяли технику и обязали явиться на допрос.

"В постановлении об обыске говорилось, что, по имеющейся у следствия информации, Ксения Клочкова может знать Захарова* и располагать некими вещественными доказательствами, связанными с уголовным делом в его отношении" - писала "Ротонда".

Отметим, Захаров* уже несколько лет не живет в России. До 2016 года он, как и Клочкова, работал в издании "Фонтанка". Сам Захаров* написал в своем Telegram-канале, что узнал об уголовном деле в отношении него только сегодня утром от журналистов. Ранее Колпинский районный суд Петербурге трижды привлекал Захарова* к ответственности по статье об отсутствии метки о статусе иностранного агента в своих постах в соцсетях и непредставлении сведений о своей деятельности.

Одним из первых среди представителей петербургского парламента о визите полицейский домой к журналистке высказался Михаил Амосов, член фракции "Справедливая Россия - За правду".

"Узнал про обыски у Ксении Клочковой (которую я хорошо знаю) и о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Захарова* (Минюст признал его иноагентом). Оба – журналисты "Фонтанки". Не думаю, что уголовная ответственность может изменить мнение этих людей и тех, кто разделяет их взгляды. Сам факт того, что работа журналиста может стать поводом для уголовного преследования и репрессий – расходятся с принципами, которым я следую всю жизнь. Мнения и взгляды могут быть разные. Однако если кто-то хочет доказать свою правоту - нужно не наручники надевать, а убеждать," - написал Амосов в своем Telegram-канале.

Также со словами поддержки выступила фракция "Яблоко" в Заксобрании. Пресс-служба партии опубликовала заявление лидера фракции Александра Шишлова.

"Мы считаем недопустимым давление на журналистов за их профессиональную деятельность и выражаем поддержку Ксении Клочковой и всем петербургским журналистам, сохраняющим верность профессии и своим читателям", - говорится в заявлении.

Не осталась в стороне и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

"Всегда буду верна принципам объективной журналистики. Тому, что в любой проблеме есть несколько точек зрения и важно выслушать каждую из них. Что критика важна обществу, как кислород, как оздоравливающая процедура, как мерило объективности. Что журналист обязан быть в оппозиции любой власти и держать дистанцию с теми, кто эту власть представляет. Это правильно, это профессионально. Хотя, возможно, кому-то и неприятно. Именно поэтому выражаю поддержку Ксении Клочковой, моей бывшей студентке и ученице, у которой сегодня утром проходят обыски", - написала Шишкина.

Найти публичных заявлений других депутатов Законодательного собрания на эту тему корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось.

На визит силовиков домой к Клочковой также отреагировали и муниципальные депутаты. В частности, глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

"Ксюша Клочкова - журналист с большой буквы, настоящий профессионал своего дела и глубоко порядочный человек. А еще она большущая умница и красавица! Лучи поддержки Ксении. Все будет хорошо!", - написала Вавилина.

Еще в ее поддержку высказался глава МО "№72" Павел Швец, который также подчеркнул профессиональные навыки журналистки.

"Ксения - главный и самый авторитетный политический журналист в Петербурге. Сил ей пережить это испытание и слова поддержки" - написал Швец.

По данным "Фонтанки", к трем часам Клочкову ждут на допросе в Колпино.

*Андрей Захаров внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото СЖ СПб и ЛО