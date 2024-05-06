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Муниципал 11:13

Петербургский штаб Надеждина объявил о поиске кандидатов для участия в муниципальных выборах

фото ЗакС политика Петербургский штаб Надеждина объявил о поиске кандидатов для участия в муниципальных выборах

В Telegram-канале петербургского штаба кандидата в президенты Бориса Надеждина 5 мая объявили о наборе потенциальных участников в муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Осенью в городе будут избирать мундепов в 110 муниципальных образованиях, а также депутата Заксобрания в 18-м избирательном округе. 

Во время подготовки к выборам Штаб Надеждина собирается сотрудничать с петербургским отделением партии "Гражданская инициатива", от которой Надеждин баллотировался на пост президента. Желающим принять участие в муниципальных выборах предлагается оставить заявку через бот. 

"Приглашаем получить бесценный опыт, с головой погрузиться в увлекательный электоральный процесс, победить, и в конце концов сделать наш город лучше, красивее, удобнее для всех!", - говорится в сообщении. 

Отметим, экс-глава петербургского штаба политика Дарья Хейкинен не имеет отношения к набору кандидатов и подготовке их к голосованию. 

Напомним, весной 2024 года Надеждин выдвигался на пост президента, однако не смог стать зарегистрированным кандидатом из-за брака в собранных подписях за его выдвижение. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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