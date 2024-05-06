Температура воздуха достигнет девяти градусов во время празднования Дня Победы в Петербурге

В Петербурге во время празднования Дня Победы не обещают высоких температур, а ночью могут быть даже отрицательные, об этом 6 мая в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, осадков в этот день не ожидают, наоборот, обещают солнечную погоду. Однако при слабом ветре солнце будет греть до 8-9 градусов.

Он также отметил, что самые холодные дни ожидаются перед длинными праздниками – 7 и 8 мая. В эти дни синоптики ожидают снег и минуса ночью.

Напомним, что новая неделя в Петербурге начнется с похолодания, однако осадков синоптики не ожидают. В понедельник, 6 мая, погода будет на 6-7 градусов холоднее нормы, ожидаются прояснения и минимальная вероятность осадков.

Фото: ЗАКС.Ру