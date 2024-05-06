"Единая карта петербуржца" отмечает пятилетний юбилей

Проект "Единая карта петербуржца" (ЕКП) отмечает первый юбилей после запуска в 2019 году, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в администрации Петербурга, каждый третий петербуржец в возрасте от 14 лет имеет карту петербуржца – это более 1,7 млн горожан.

"Единая карта петербуржца – один из самых успешных проектов последних лет. Карта очень востребована у горожан, это важная составляющая их повседневной жизни и надежный помощник. ЕКП объединяет многие городские сервисы, что раньше было недоступно на одном носителе", – сказал губернатор города Александр Беглов.

Также отмечается, что ЕКП развивается как цифровая экосистема. Держателям карты доступны различные сервисы, например, сервис по проверке чеков, а через некоторое время планируется запустить еще три новых сервиса.

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