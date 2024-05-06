Зюганов потребовал вернуть более миллиона уехавших из России специалистов

В день пленарного заседания Госдумы 6 мая лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением, касающимся оттока квалифицированных кадров из страны. По его словам, требуется принять некие срочные меры для возвращения из-за рубежа специалистов, покинувших Россию в разное время.

"Сегодня, когда русофобия зашкаливает на всех континентах, эта операция будет наименее безболезненна, и можно все сделать для того, чтобы классные специалисты, освоившие новейшие технологии и знающие мировой опыт, появились в наших научно-исследовательских институтах и предприятиях", - приводит его слова портал News.ru.

Каким именно способом следует вернуть уехавших, 79-летний политик не уточнил. Число релокантов, в компетенциях которых сегодня нуждается РФ, Зюганов оценил в 1,2 млн человек.

Полгода назад спикер нижней палаты Вячеслав Володин приравнял релокантов к предателям и заявил, что назад их не ждут.

Фото: ЗАКС.Ру