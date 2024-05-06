На Пискаревском проспекте отремонтировали 22 пострадавшие от БПЛА квартиры

Рабочие отремонтировали 22 квартиры на Пискаревском проспекте, которые пострадали от падения беспилотника рядом, об этом 6 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию Красногвардейского района.

На данный момент, ведутся ремонтные работы над фасадом дома №161 на Пискаревском проспекте. Эти работы планируют завершить к 20 мая.

Также после всех проделанных работ специалисты приступят к ремонту трех самых пострадавших квартир.

Напомним, что владельцы автомобилей, которые пострадали из-за падения беспилотника на Пискаревском проспекте, получили компенсацию еще в начале апреля 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру