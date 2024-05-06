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Новости 17:44

На Пискаревском проспекте отремонтировали 22 пострадавшие от БПЛА квартиры

фото ЗакС политика На Пискаревском проспекте отремонтировали 22 пострадавшие от БПЛА квартиры

Рабочие отремонтировали 22 квартиры на Пискаревском проспекте, которые пострадали от падения беспилотника рядом, об этом 6 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию Красногвардейского района.

На данный момент, ведутся ремонтные работы над фасадом дома №161 на Пискаревском проспекте. Эти работы планируют завершить к 20 мая.

Также после всех проделанных работ специалисты приступят к ремонту трех самых пострадавших квартир.

Напомним, что владельцы автомобилей, которые пострадали из-за падения беспилотника на Пискаревском проспекте, получили компенсацию еще в начале апреля 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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