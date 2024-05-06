Уже завтра ЗакС начнет готовить поправки о запрете избираться иноагентам в петербургские законы

Работа над подготовкой поправок, связанных с запретом на участие в выборах для иностранных агентов, к законам Петербурга о выборах начнется уже во вторник, 7 мая, рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству, депутат Всеволод Беликов. Парламентарии должны будут отразить в петербургских нормах ограничения, введенные принятым сегодня федеральным законом.

- Мы начнем этим заниматься завтра. Анализировать, готовиться. Подготовительная работа начинается сразу же, как у нас появляются основания для этого, - рассказал Беликов.

Предполагается, что изменения затронут законы о выборах депутатов Законодательного собрания, выборах муниципальных депутатов и выборов губернатора Петербурга, а также другие законы, например, Устав города, добавил Беликов.

Напомним, Госдума 7 мая в третьем, окончательном чтении приняла закон, который запрещает иностранным агентам занимать должности в органах публичной власти, а также принимать участие в выборах в качестве кандидатов. После вступления закона в силу у действующих депутатов-иноагентов будет полгода, чтобы "выйти" из реестра. В противном случае их полномочия будут прекращены досрочно.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру