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Новости 17:52

Уже завтра ЗакС начнет готовить поправки о запрете избираться иноагентам в петербургские законы

фото ЗакС политика Уже завтра ЗакС начнет готовить поправки о запрете избираться иноагентам в петербургские законы

Работа над подготовкой поправок, связанных с запретом на участие в выборах для иностранных агентов, к законам Петербурга о выборах начнется уже во вторник, 7 мая, рассказал ЗАКС.Ру председатель комитета по законодательству, депутат Всеволод Беликов. Парламентарии должны будут отразить в петербургских нормах ограничения, введенные принятым сегодня федеральным законом. 

- Мы начнем этим заниматься завтра. Анализировать, готовиться. Подготовительная работа начинается сразу же, как у нас появляются основания для этого, - рассказал Беликов. 

Предполагается, что изменения затронут законы о выборах депутатов Законодательного собрания, выборах муниципальных депутатов и выборов губернатора Петербурга, а также другие законы, например, Устав города, добавил Беликов. 

Напомним, Госдума 7 мая в третьем, окончательном чтении приняла закон, который запрещает иностранным агентам занимать должности в органах публичной власти, а также принимать участие в выборах в качестве кандидатов. После вступления закона в силу у действующих депутатов-иноагентов будет полгода, чтобы "выйти" из реестра. В противном случае их полномочия будут прекращены досрочно. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 




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