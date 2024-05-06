На правом берегу Невы построят школу и два детских сада

Петербургское правительство 6 мая утвердило проект будущих социальных учреждений, которые должны будут появиться в микрорайоне новостроек. Речь идет об участке, ограниченном Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и двумя еще не проложенными улицами, передает пресс-служба Смольного.

Девелопер, застраивающий местность жильем, возведет и безвозмездно передаст городу два детских сада (на 190 и 250 мест), школу на 1125 мест, кабинеты врачей общей практики и одну из будущих улиц.

"Поддерживаем инвесторов, которые обеспечивают новые жилые кварталы всей необходимой инфраструктурой, в том числе социальными и спортивными объектами", - прокомментировал план развития Невского района губернатор Александр Беглов.

Проектом также предусмотрено восемь новых внутриквартальных проездов. Застройщик обещает провести благоустройство территории. Кроме того, будущих обладателей квартир заверили, что им не придется долго ждать введения социальных объектов в эксплуатацию.

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