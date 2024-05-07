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Новости 11:16

Транспорт в праздники будет работать по графику выходных дней

фото ЗакС политика Транспорт в праздники будет работать по графику выходных дней

В праздничные дни общественный транспорт в Петербурге будет работать по графикам пятницы и выходных дней, сообщили 7 мая в комитете по транспорту. Изменения будут действовать со среды по воскресенье включительно.

Наземный транспорт и пригородные электропоезда в среду, 8 мая, будут ходить по графику пятницы. В дальнейшем, с 9 по 12 мая, наземный транспорт будет работать по графику воскресенья. Что касается электричек, то с 9 по 11 мая они будут ходить по графику субботы, а 12 мая — по графику воскресенья.

Метрополитен 9 мая будет работать по графику субботы, а с 10 по 12 мая — по графику воскресенья.

Ранее в Смольном сообщили, что в период с 7 по 9 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться услугами транспорта в Петербурге. Для бесплатного проезда потребуется предъявить удостоверение.

Фото: ЗАКС.Ру


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