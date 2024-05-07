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Новости 12:12

Путин вновь вступил в должность президента

фото ЗакС политика Путин вновь вступил в должность президента

Президент Владимир Путин вновь вступил в занимаемую должность в ходе церемонии в Кремле. Глава государства принес присягу на Конституции России.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — произнес Путин. После произнесения клятвы он официально вступил в должность президента.

Нынешний срок станет для Путина пятым по счету. На состоявшихся 15-17 марта выборах он набрал 87,28 % голосов.

Фото: Kremlin.ru


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