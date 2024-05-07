Путин отметил изменение атмосферы в обществе

Атмосфера в российском обществе изменилась, заявил президент Владимир Путин в своей речи по случаю инаугурации в Кремле. Судя по его выступлению, наблюдаемые сдвиги приходятся главе государства по нраву.

"Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент пообещал сделать всё, чтобы проявившие лучшие человеческие и профессиональные качества и доказавшие верность стране люди "выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах".

Также в своей речи Путин заявил, что Россия не отказывается от диалога с западными государствами, но подобный разговор должен вестись на равных. По его мнению, россияне "подтвердили правильность курса страны", что особенно важно при столкновении с "серьезными испытаниями". Россия достойно пройдет период трудностей и станет только сильнее, высказал мнение президент.

Перед произнесением речи Путин принес присягу на Конституции, после чего вновь официально вступил в должность. Новый срок станет для него пятым по счету.

Фото: Kremlin.ru