Кикшеринговые компании начали наказывать самокатчиков-нарушителей самостоятельно

Компании кикшеринга начали наказывать клиентов-нарушителей самостоятельно за некоторые нарушения в рамках договоров оферты, об этом 7 мая пишет "Коммерсантъ".

Штрафы от компаний вводят за оставление самоката вне официальных парковок, за езду вдвоем и за езду на пешеходных переходах. Некоторые пользователи с недоумением среагировали на такие нововведения, однако в договоре, который всплывает при установке приложения, эти меры указаны.

Например, компания Whoosh с начала 2024 года в Петербурге наложила 183 штрафа за неправильную парковку, 340 штрафов за езду вдвоем и заблокировала 4 тысячи аккаунтов.

Напомним, что в Петербурге теперь нарушения фиксируются также сотрудниками Городского центра управления парковками.

Фото: ЗАКС.Ру