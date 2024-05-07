Путин может назвать кандидата на пост премьер-министра 7 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин может назвать кандидата на пост премьер-министра страны уже 7 мая, об этом он сообщил в эфире "Первого канала".

Уже во вторник, 7 мая, Путин может внести в Государственную думу кандидатуру нового главы правительства России. При этом само утверждение кандидатуры пройдет в пятницу, 10 мая.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Работа министров продолжается до утверждения нового правительства, однако в статусе исполняющих обязанности.

Фото: kremlin.ru