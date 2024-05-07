Российское правительство ушло в отставку после инаугурации Путина

Российское правительство подало в отставку, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом", — говорится в тексте документа.

Возглавляемый Мишустиным кабинет проработал немногим более четырех лет. Премьер-министр получил назначение 16 января 2020 года.

Ранее Владимир Путин принес присягу и в пятый по счету раз вступил в должность президента России. В своей речи он отметил изменение атмосферы в обществе и пообещал содействовать назначению "на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах" людей, проявивших лучшие человеческие и профессиональные качества, а также верность стране.

Фото: ЗАКС.Ру