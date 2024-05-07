ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:05

Российское правительство ушло в отставку после инаугурации Путина

фото ЗакС политика Российское правительство ушло в отставку после инаугурации Путина

Российское правительство подало в отставку, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом", — говорится в тексте документа.

Возглавляемый Мишустиным кабинет проработал немногим более четырех лет. Премьер-министр получил назначение 16 января 2020 года.

Ранее Владимир Путин принес присягу и в пятый по счету раз вступил в должность президента России. В своей речи он отметил изменение атмосферы в обществе и пообещал содействовать назначению "на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах" людей, проявивших лучшие человеческие и профессиональные качества, а также верность стране.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама