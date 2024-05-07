Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 13:38

Экс-глава МО "Светлановское" подалась на праймериз в пяти округах

фото ЗакС политика Экс-глава МО "Светлановское" подалась на праймериз в пяти округах

Депутат МО "Светлановское", бывшая глава муниципалитета Янина Евстафьева подала документы на праймериз "Единой России" в пяти округах: МО "Светлановское", МО "Коломяги", МО "Смольнинское", МО "Владимирский округ" и МО "Лиговка-Ямская".

- В Светлановском я прожила большую часть своей жизни, три года его возглавляла, на данный момент являюсь депутатом. В Коломягах я живу сейчас и там работает просто потрясающая команда муниципалов. А центр города в равной степени принадлежит всем его жителям. Это наше историческое и культурное наследие, - объяснила ЗАКС.Ру Евстафьева желание баллотироваться в пяти МО. 

В 2019 году Евстафьева избралась в совет МО "Светлановское" в качестве самовыдвиженца и возглавила муниципалитет. В конце 2022 года она сложила полномочия главы из-за решения сконцентрироваться на научной деятельности. Новым руководителем стал избранный в рамках довыборов единоросс Сергей Штуков. 

Науку депутат не бросает. С диссертацией, из-за которой она решила сняться с должности главы, она притормозила из-за сложности темы и необходимости более глубокого погружения в вопрос, однако этим летом она намерена защитить магистерскую по юриспруденции. 

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи депутатов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Пока еще нет голосов...
МО Коломяги
Пока еще нет голосов...
МО Лиговка-Ямская
Пока еще нет голосов...
МО Светлановское
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Евстафьева Янина Владимировна
Упоминаемые персоны
Евстафьева Янина Владимировна




Новости7 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама