Экс-глава МО "Светлановское" подалась на праймериз в пяти округах

Депутат МО "Светлановское", бывшая глава муниципалитета Янина Евстафьева подала документы на праймериз "Единой России" в пяти округах: МО "Светлановское", МО "Коломяги", МО "Смольнинское", МО "Владимирский округ" и МО "Лиговка-Ямская".

- В Светлановском я прожила большую часть своей жизни, три года его возглавляла, на данный момент являюсь депутатом. В Коломягах я живу сейчас и там работает просто потрясающая команда муниципалов. А центр города в равной степени принадлежит всем его жителям. Это наше историческое и культурное наследие, - объяснила ЗАКС.Ру Евстафьева желание баллотироваться в пяти МО.

В 2019 году Евстафьева избралась в совет МО "Светлановское" в качестве самовыдвиженца и возглавила муниципалитет. В конце 2022 года она сложила полномочия главы из-за решения сконцентрироваться на научной деятельности. Новым руководителем стал избранный в рамках довыборов единоросс Сергей Штуков.

Науку депутат не бросает. С диссертацией, из-за которой она решила сняться с должности главы, она притормозила из-за сложности темы и необходимости более глубокого погружения в вопрос, однако этим летом она намерена защитить магистерскую по юриспруденции.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут муниципальные выборы в 110 муниципалитетах. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру