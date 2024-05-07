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Новости 13:59

На бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут собирать Aurus

фото ЗакС политика На бывшем заводе Toyota в Петербурге начнут собирать Aurus

Бывший завод Toyota в Петербурге передали производителю автомобилей под маркой Aurus, заявил в беседе с ТАСС исполняющий обязанности вице-премьера — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, запуск производства на предприятии должен состояться до конца 2024 года.

"Передали уже давно. До конца года [запустим производство]", — высказался чиновник в ответ на вопрос о том, был ли завод передан производителю Aurus.

О том, что Aurus присматривается к мощностям бывшего завода Toyota, стало известно в минувшем январе. Как сообщалось, интерес к проекту проявлял Газпром.

Фото: pixabay


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