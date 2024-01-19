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Новости 10:19

В Петербурге могут заняться сборкой автомобилей Aurus

фото ЗакС политика В Петербурге могут заняться сборкой автомобилей Aurus

Компания Aurus рассматривает возможность использования бывшего завода Toyota в качестве места сборки своих автомобилей, сообщил 19 января "Коммерсантъ". По информации издания, интерес к организации производства в регионе проявляет "Газпром", который рассчитывает войти в проект.

Сам завод в Шушарах принадлежит ФГУП "НАМИ" — основному акционеру Aurus. Руководитель ООО "Аурус" Андрей Панков возглавляет юрлицо "Шушары Авто", которому принадлежит бывший завод Toyota, а также АО "Автозавод "Северная звезда"". При этом сейчас Aurus разыскивает в Петербурге производственный персонал, отмечает издание.

В правительстве Петербурга информацию о возможности запуска производства Aurus на заводе в Шушарах не подтвердили, однако и опровергать не стали. "Я пока не могу это подтвердить", — заявил изданию глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В январе впервые за два года вышел из простоя петербургский завод Hyundai. Незадолго перед этим вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что сборку на предприятии планируют запустить до середины года.

Фото: pixabay


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