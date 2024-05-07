В ГИБДД предупредили водителей Петербурга и Ленобласти о сложных погодных условиях

Автомобилистов Петербурга и Ленинградской области предупредили о снеге и минусе ночью 7 мая, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.
В Госавтоинспекции призвали водителей транспорта быть внимательнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортом.
Кроме этого, осторожнее нужно быть и пешеходам – их призвали двигаться по освещенным участкам улиц и идти транспорту навстречу, а также обеспечить себя световозвращающими элементами.
Напомним, что во вторник, 7 мая, синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом.