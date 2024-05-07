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Новости 14:13

В ГИБДД предупредили водителей Петербурга и Ленобласти о сложных погодных условиях

фото ЗакС политика В ГИБДД предупредили водителей Петербурга и Ленобласти о сложных погодных условиях

Автомобилистов Петербурга и Ленинградской области предупредили о снеге и минусе ночью 7 мая, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

В Госавтоинспекции призвали водителей транспорта быть внимательнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между транспортом.

Кроме этого, осторожнее нужно быть и пешеходам – их призвали двигаться по освещенным участкам улиц и идти транспорту навстречу, а также обеспечить себя световозвращающими элементами.

Напомним, что во вторник, 7 мая, синоптики обещают осадки в виде дождя со снегом.

Фото: ЗАКС.Ру


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