Депутат ЗакСа Ленобласти оказался под арестом по двум уголовным делам

Городской суд Петербурга отменил постановление нижестоящей инстанции о переводе депутата Заксобрания Ленобласти Дамира Шадаева под домашний арест, сообщила 7 мая объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Таким образом, парламентарий должен будет находиться в СИЗО в рамках двух возбужденных против него дел.

В феврале Шадаев был арестован по делу об организации незаконной рубки леса (ч. 3 ст. 33 — ч. 3 ст. 260 УК РФ) в Выборгском районе Ленобласти. По версии следствия, депутат может быть причастен к уничтожению деревьев на сумму более шести миллионов рублей.

Спустя два месяца, 17 апреля, Приморский суд Петербурга отказал следствию в продлении назначенной меры и определил Шадаева под домашний арест. Решение было оспорено прокуратурой в Горсуде. Последний отменил постановление Приморского суда и вновь назначил депутату содержание под стражей.

Помимо этого, 19 апреля Октябрьский районный суд назначил Шадаеву арест до 16 июня по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В этом случае парламентария обвинили в хищении более одного миллиона рублей из бюджета Ленобласти.

"Таким образом, в отношении Шадаева расследуется два уголовных дела и в качестве меры избрана стража по каждому из дел", — резюмировали в судебной пресс-службе.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга