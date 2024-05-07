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Новости 14:29

В комблаге решили искать липы подешевле для сада на Исаакиевской площади

фото ЗакС политика В комблаге решили искать липы подешевле для сада на Исаакиевской площади

Петербургские чиновники решили поискать более дешевые липы для создания сада-трансформера на Исаакиевской площади. ГКУ "Центр комплексного благоустройства" 6 мая разместил на сайте госзакупок новый контракт на поставку растений для художественно-ландшафтного оформления. Максимальную стоимость нового проекта оценили в 27 млн рублей. Предыдущую закупку на 100 млн рублей отменили из-за дороговизны. 

Согласно аукционной документации, в первой половине июня напротив Мариинского дворца должны "высадить" порядка 160 деревьев, 565 кустарников, 4,4 тысячи цветочных рассад. В новой закупке решили выбрать более дешевый сорт лип. Изначально собирались расставить в горшках липу мелколистную, крона которых визуально должна напоминать шар. Высота деревьев при этом должна была составлять от 4,5 до 5 метров. Теперь в ГКУ ищут многоствольные липы, высота которых не будет превышать 2,5 метров. Число лип при этом останется прежним - 104 растения. Еще чиновники отказались от сосны. 

В пресс-службе комитета по благоустройству подтвердили ЗАКС.Ру, что достичь меньших затрат удалось благодаря замене сорта лип. В первоначальной редакции за одну липу планировали отдать до 500 тысяч рублей. В остальном закупка от 6 мая мало чем отличается от предыдущей. 

Напомним, неделей ранее председатель комитета по благоустройства Василий Пониделко рассказал, что после исследования рынка найти подходящие растения в России не удалось. 

Константин Леньков / Фото Заксобрания Петербурга


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