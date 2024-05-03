Комитет по госзаказу отменил конкурс на благоустройство сада на Синем мосту

Петербургский комитет по государственному заказу отменил проведение конкурса на благоустройство территории перед Мариинским дворцом на Исаакиевской площади, сообщила 3 мая "Фонтанка". Изначально чиновники предполагали разбить на Синем мосту временный липовый сад.

На создание зеленой зоны планировалось потратить 101 миллион рублей, однако при более детальном изучении вопроса ее признали недостаточной. Как рассказал изданию глава комитета Василий Пониделко, конкурс объявят вновь, но уже с другими деревьями.

По рассказу чиновника, комитет рассчитывал заплатить по 500 тысяч рублей за каждую липу. Однако после начала конкурса организаторов известили о подорожании деревьев в полтора раза. "Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую — уже с другими деревьями", — заключил Пониделко.

Об объявлении конкурса стало известно 25 апреля. Согласно технической документации, для разбивки сада предполагалось закупить 161 дерево, 545 кустов и более четырех тысяч цветов.

В 2023 году перед Мариинским дворцом уже размещали временный сад. В тот раз у подрядчика возникли претензии к Смольному из-за вопроса оплаты заказа. Часть средств предпринимателю удалось получить по суду.

Фото: сайт Законодательного собрания