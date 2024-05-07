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Новости 15:16

Патриарх Кирилл пожелал Путину служить родине до конца жизни

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл пожелал Путину служить родине до конца жизни

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал напутствие на благодарственном молебне по случаю инаугурации президента России, об этом 7 мая стало известно из эфира на телеканале "Россия 24".

В ходе речи патриарх заявил, что служение возложено на Путина самим Богом, и пожелал президенту душевного мира в сложные времена. Кроме этого, он выразил надежду, что Владимир Путин будет служить родине до конца своей жизни.

"Дай бог, чтоб конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине", – сказал патриарх Кирилл.

Также патриарх подчеркнул, что россияне видят в нем не только политика, но и умного и верующего человека. 

Напомним, что президент Владимир Путин вновь вступил в занимаемую должность в ходе церемонии в Кремле во вторник, 7 мая. 

Фото: patriarchia.ru


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