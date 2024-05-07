"Ъ": В Госдуме начали обсуждать возможность заморозки поступлений иноагентов за рубеж

Рабочая группа Госдумы под руководством вице-спикера Ирины Яровой ("Единая Россия") приступила к обсуждению возможности внедрения новых ограничений для иностранных агентов, сообщил 7 мая "Коммерсантъ". Речь идет о возможности заморозки отчислений авторам с подобным статусом от стриминговых и иных цифровых платформ.

По словам источника издания в парламенте, в последний раз рабочая группа заседала полмесяца назад. Нынешняя версия проекта предусматривает создание специальных счетов для выплат иноагентам. Деньги на них будут копиться "до тех пор, пока автор не вернется в РФ".

В то же время участники рынка опасаются, что реализация инициативы в существующем виде приведет к тому, что отчислений лишатся и не признанные иноагентами авторы. Для решения подобной проблемы предлагают схемы, при которых лейблы и соавторы смогут получать средства после предъявления необходимых документов.

В аппарате Яровой на запрос издания не ответили.

Накануне Госдума приняла закон о запрете иноагентам баллотироваться на выборах различных уровней. Инициатива также предусматривает возможность досрочного сложения полномочий с парламентариев, признанных иноагентами.

Фото: ЗАКС.Ру