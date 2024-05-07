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Новости 15:52

В тихвинском пункте временного размещения для беженцев выявили случай туберкулеза

фото ЗакС политика В тихвинском пункте временного размещения для беженцев выявили случай туберкулеза

В пункте временного размещения (ПВР) беженцев в Тихвинском районе Ленинградской области обнаружили очаг туберкулеза, об этом 7 мая пишет 47news.

На данный момент, диагноз подтвердился у одного из находящихся в ПВР "Царицыно озеро", его госпитализировали, и он проходит специальное лечение.

Также проведено обследование контактных лиц, за ними будут наблюдать в течение года, и если заболевание не подтвердится, то они будут сняты с учета. 

Уточняется, что в больницу попал взрослый человек, и он не является жителем Белгородской области.

Напомним, что Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей заведение на улице Савушкина из-за зараженных сальмонеллезом сотрудников.

Фото: ЗАКС.Ру


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