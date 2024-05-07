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Новости 16:59

Глава Минобороны Финляндии допустил возможность открытия границы с Россией

фото ЗакС политика Глава Минобороны Финляндии допустил возможность открытия границы с Россией

Финляндия может открыть границу с Россией после вступления в силу закона о беженцах, заявил министр обороны Суоми Антти Хяккянен. По его словам, законопроект должен быть внесен на рассмотрение местного парламента в течение одной-двух недель.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", — цитирует заявление финского министра РИА "Новости".

Хяккянен также заявил, что закон должен будет вступить в силу в кратчайшие сроки.

Граница с Финляндией в настоящее время закрыта по решению властей этой страны. Месяцем ранее стало известно, что ограничительная мера была продлена финскими властями на неопределенный срок. За подобное решение выступало МВД страны.

Фото: pixabay


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