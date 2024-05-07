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Новости 17:16

В Петербурге появится День СПбГУ

фото ЗакС политика В Петербурге появится День СПбГУ

В Петербурге появится новый городской праздник в честь Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), об этом 7 мая пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на проект изменений в законодательстве на сайте Смольного.

Планируется, что День СПбГУ будет 8 февраля. Именно в эту дату обычно празднуют День рождения университета. Он совпадает также с Днем российской науки.

В 2024 году СПбГУ празднует свое 300-летие. День СПбГУ станет седьмым городским праздником, наравне с Днем города и Днем рождения Петра Первого.

Фото: ЗАКС.Ру


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