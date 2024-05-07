"Яблоко" обратилось в МВД из-за неизвестных, которые докучали Вишневскому* в Пулково

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов обратился к начальнику Управления на транспорте МВД по СЗФО Евгению Стасишину с просьбой организовать проверку по факту инцидента утром 6 мая в аэропорту Пулково, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе фракции. Тогда группа неизвестных встречала депутата Заксобрания Бориса Вишневского*, который возвращался из запланированного отпуска. У собравшихся были плакаты с негативными высказываниями в адрес "яблочника". Видеозапись происходящего в аэропорту опубликовали в ряде Telegram-каналов.

"После выхода Вишневского Б.Л*. в зал прилета участники пикетирования и еще не менее двух неизвестных граждан препятствовали передвижению Вишневского Б.Л*., его супруги и меня по территории аэропорта", - говорится в обращении Шишлова.

Шишлов также отмечает, что время прилета Вишневского* ранее публично не было опубликовано, поэтому, по его предположению, эту информацию неизвестные могли получить незаконным путем.

В своем обращении лидер фракции просит у МВД проверить действия неизвестных на соответствие законодательству о проведении массовых мероприятий, а также на соблюдение коронавирусных ограничений. Кроме того, автор обращения хочет выяснить, как собравшимся стала известна информация о времени прилета депутата.

Напомним, 26 апреля стало известно о том, что на Вишневского* составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Это известие произошло одновременно с его поездкой за рубеж. Эту деталь подчеркнули ряд городских СМИ.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру