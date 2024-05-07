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Новости 18:35

"Яблоко" обратилось в МВД из-за неизвестных, которые докучали Вишневскому* в Пулково

фото ЗакС политика "Яблоко" обратилось в МВД из-за неизвестных, которые докучали Вишневскому* в Пулково

Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов обратился к начальнику Управления на транспорте МВД по СЗФО Евгению Стасишину с просьбой организовать проверку по факту инцидента утром 6 мая в аэропорту Пулково, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе фракции. Тогда группа неизвестных встречала депутата Заксобрания Бориса Вишневского*, который возвращался из запланированного отпуска. У собравшихся были плакаты с негативными высказываниями в адрес "яблочника". Видеозапись происходящего в аэропорту опубликовали в ряде Telegram-каналов. 

"После выхода Вишневского Б.Л*. в зал прилета участники пикетирования и еще не менее двух неизвестных граждан препятствовали передвижению Вишневского Б.Л*., его супруги и меня по территории аэропорта", - говорится в обращении Шишлова. 

Шишлов также отмечает, что время прилета Вишневского* ранее публично не было опубликовано, поэтому, по его предположению, эту информацию неизвестные могли получить незаконным путем. 

В своем обращении лидер фракции просит у МВД проверить действия неизвестных на соответствие законодательству о проведении массовых мероприятий, а также на соблюдение коронавирусных ограничений. Кроме того, автор обращения хочет выяснить, как собравшимся стала известна информация о времени прилета депутата. 

Напомним, 26 апреля стало известно о том, что на Вишневского* составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Это известие произошло одновременно с его поездкой за рубеж. Эту деталь подчеркнули ряд городских СМИ. 

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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