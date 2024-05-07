Петербургские коммунальщики продолжат уборку во вторые майские праздники

В Петербурге коммунальные службы будут работать в длинные праздничные дни, об этом 7 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Коммунальщики должны будут, несмотря на погодные условия, обеспечить комплексную уборку дворов, площадок для мусорных контейнеров, а также лестниц многоквартирных домов.

Также им нужно будет проверять чердаки и подвалы. Параллельно с ними будут работать бригады аварийно-восстановительной службы Петербурга и оперативно устранять неполадки.

Кроме этого, промывка фасадов, детских площадок, проезды и подходов к парадным остановлена не будет.

Напомним, что петербургские дорожники продолжали убирать улицы даже в первые майские праздники. Из-за неплохой погоды им удалось в хорошем темпе выполнить влажную уборку.

Фото: ЗАКС.Ру