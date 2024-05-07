Миронов предложил создать алиментный фонд для обеспечения своевременных выплат

В России следует создать особый алиментный фонд для обеспечения выплат на содержание детей, считает лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. По его мнению, выделенные из фонда деньги в дальнейшем можно будет компенсировать с неплательщиков с начислением процентов за накопившуюся просрочку.

В своем Telegram-канале политик напомнил о ранее принятом Госдумой законе о создании открытого реестра неплательщиков по алиментам. Миронов заявил, что ведение подобного списка не решает проблему оперативности выплат на содержание детей.

"Эту проблему можно и нужно решать через специальный Алиментный фонд. Из которого государство могло бы своевременно погашать долги по алиментам, а потом уже взымать их с неплательщиков, да еще с процентами за просрочку", — высказался Миронов.

Справоросс отметил, что ранее обсуждал вопрос создания фонда с теперь уже бывшим премьер-министром Михаилом Мишустиным, ранее подписавшего распоряжение о роспуске правительства. Он считает, что реализация инициативы позволит уменьшить срок получения выплат одинокими родителями.

Фото: ЗАКС.Ру