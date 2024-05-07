Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года

Президент Владимир Путин подписал 7 мая указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", сообщила пресс-служба Кремля. Документ содержит перечень целей, к которым страна должна стремиться в ближайшие годы.

В частности, среди национальных целей России указаны "сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", создание комфортной среды, экологическое благополучие, технологическое лидерство и динамичная и устойчивая экономика. Всего в указе перечислены семь направлений для развития.

Коэффициент рождаемости должен увеличиться до 1,6 в 2030-м и до 1,8 в 2036 году, ожидаемая продолжительность жизни — до 78 лет и до 81 года соответственно. Уровень бедности, в свою очередь, должен оказаться ниже 7 % в 2030 году и ниже 5 % в 2036-м. Что касается многодетных семей, то для них установлены показатели снижения бедности до 12 % и 8 % соответственно.

Указ содержит требование касательно повышения уровня минимального размера оплаты труда. К 2030 году он должен увеличиться более чем вдвое относительно показателя за 2023 год, составив "не менее чем 35 тысяч рублей в месяц".

Во вторник Путин вновь вступил в должность президента. Новый срок станет для него пятым по счету.

Фото: Kremlin.ru