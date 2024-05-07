Смольный намерен судиться с РПЦ из-за состояния храма на Обводном канале

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском в отношении РПЦ, сообщила 7 мая "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Истец намерен добиться от ответчика провести ремонтные работы в церкви Воскресения Христова на Обводном канале, 116, лит. А.

Построенная в 1904-1908 годах в неорусском стиле церковь признана памятником архитектуры федерального значения. В 2019 году специалисты КГИОП в ходе проверки отметили разрушение асфальтового покрытия и просадку грунта на территории храма, сорные травы там же, а заодно затопление в цокольном этаже и отсутствие водоотвода от стен.

Выданное в том же году охранное обязательство устанавливало крайним сроком выполнения работ 10 июня 2023 года. Вопреки требованию, ремонт к обозначенному времени выполнен не был.

В результате КГИОП обратился в суд. Ведомство намерено обязать ответчика выполнить работы в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ранее на постаментах скульптур Львиного моста появились "антивандальные" таблички с информацией об их охранном статусе. В КГИОП надеются, что это позволит защитить статуи от выходок хулиганов.

Фото: ЗАКС.Ру