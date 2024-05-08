В Думе предложили провести "Бессмертный полк" в июле или сентябре

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила провести отмененное ранее шествие "Бессмертного полка" в июле или сентябре, передает 8 мая РИА "Новости". Свои соображения парламентарий озвучила в письме на имя замглавы Совета безопасности Дмитрию Медведеву, с текстом которого ознакомилось информагентство.

"Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия "Бессмертного полка", при условии его переноса на более позднюю дату", — говорится в обращении Лантратовой.

В качестве возможных дат для проведения шествия парламентарий указала 1 июля, когда неофициально празднуется День ветерана боевых действий, и 3 сентября, когда отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

Ранее стало известно об отказе от планов проведения в 2024 году "Бессмертного полка" в очном формате. Причиной такого решения назвали соображения общественной безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру