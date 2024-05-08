Сотрудница "Горжилобмена" задержана в Петербурге по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали в Петербурге заместительницу начальника отдела приватизации "Горжилбомена", сообщила 8 мая "Фонтанка". В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Чиновницу подозревают в хищении 350 тысяч рублей у представителя семьи из четырех человек в период с мая 2023 по март 2024 года. Замначальника процессуально задержана и помещена в ИВС.

Ранее в Петербурге условный срок по делу о мошенничестве получил бывший сотрудник МВД. Суд признал его виновным в получении 450 тысяч рублей за избавление предполагаемого преступника от уголовного преследования.

Фото: ЗАКС.Ру