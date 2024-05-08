Легенду андеграунда Алексея Вишню оштрафовали на 5 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Невский районный суд Петербурга 8 мая оштрафовал советского и российского композитора и продюсера Алексея Вишню на 5 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Поводом для штрафа послужили песни, записанные еще в прошлом веке: композиция "Шприц" и "Нам хана". Обжаловать штраф он не планирует.

Проверкой композиций, опубликованных на странице Вишни в социальной сети "ВКонтакте", занимались специалисты Московского центра наркологии. В суде Вишня пояснил, что песни были записаны лет 30-40 назад и никаких намерений пропагандировать запрещенные вещества у него тогда не было. После того, как ему предъявили результаты экспертизы, он удалил песни и больше никогда не исполнял их на сцене.

- Я считаю, что экспертиза немножечко неправильно понимает смысл моей песни, в которой я рассказываю, как тебе будет плохо, если ты будешь [употреблять наркотики]. Да, я действительно пел о наркотиках, но я говорил, что тебе будет плохо, ты умрешь. Здесь нет никакой пропаганды. Пропаганда смерти? Или пропаганда сесть в тюрьму? У меня в обоих песнях только предостережение, что, ребята, в одном случае вы умрете, в другом случае - поразитесь в правах, - сказал Вишня.

Судья Светлана Петий очень дружелюбно общалась с Вишней. Объясняла ему тонкости действующего законодательства. В частности, что правонарушение произошло не во время записи, а во время их обнаружения в социальной сети.

Во время заседания с пояснениями также выступил полицейский, составлявший протокол. Он пояснил, что признаки правонарушения,по его мнению, действительно есть, однако общественной опасности в текстах Вишни он не видит.

- Если смотреть на ту аудиторию и публику, на которую рассчитаны песни Алексея, да, факт правонарушения присутствует, но лично я считаю, что сильно общественной опасности в данном случае нет, если учесть, что его слушают уже люди с окрепшей психикой, взрослые, - пояснил силовик.

В конце заседания Вишня обратился к судье с просьбой "пощадить". Председательствующая не до конца поняла, о чем ее просят.

- Пощадить? В каком плане? В каком контексте? Я все-таки считаю, что административное правонарушение имеет место быть. Все что я могу в этой ситуации сделать, с учетом того, что вы частичного признали вину, назначить вам минимальный штраф, предусмотренный данной частью статьи, - сказала судья.

Вишня известен по работе над альбомами группы "Кино" в качестве звукорежиссера - под его руководством записали альбомы "Группы крови" и "Это не любовь…".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру