В ночь на пятницу мосты Петербурга разводиться не будут

В ночь с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводиться не будут, сообщили в "Мостотресте". Подобное решение связано с празднованием Дня Победы, уточнили в учреждении.

"Отмена разводки связана с празднованием Дня Победы", — говорится в опубликованном сообщении.

В нерабочие праздничные дни разводка мостов в Петербурге не проводится, напомнили в "Мостотресте". Это связано со сложившейся традицией и с правилами эксплуатации переправ.

Праздничные дни в честь Дня Победы продлятся в этом году с 9 по 12 мая. Городской транспорт в эти дни будет работать по графику выходных.

Фото: ЗАКС.Ру